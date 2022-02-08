Новинка У Toyota GR86 и Subaru BRZ появилась версия для кольцевых гонок

Гамма спорткупе пополнилась версией для монокубка Toyota Gazoo Racing GR86/BRZ Cup

Toyota представила новую версию спортивного купе, которое примет участие в монокубке Gazoo Racing GR86/BRZ Cup 2022 года. Особую Toyota GR86/Subaru BRZ, подготовили для кольцевых гонок.

На первый взгляд перед нами все тот же автомобиль, а именно его базовая версия со штампованными колесными дисками. Если «копнуть» глубже, то все основные изменения GR86 Cup Car Basic/BRZ Cup Car Basic спрятаны внутри. Купе получило полный комплект специального оборудования от Toyota Gazoo Racing/Subaru Tecnica International. В салоне спорткара установили крепления для шеститочечного ремня и каркас безопасности. Все лишнее, напротив, удалено.

Из технических доработок новый масляный радиатор с воздушных охлаждением и новый корпус заднего дифференциала для лучшего отвода тепла. Вариант мотора один — 2,4-литровый атмосферный мощностью 235 л.с. Работает агрегат в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод исключительно задний.

На родном рынке за Toyota GR 86 Cup Car Basic просят 28 900 долларов, за Subaru BRZ Cup Car Basic немного больше — 28 940 долларов.