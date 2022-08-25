На торги выставили четырехдверную Honda Integra Type R (фото)

На аукционе Bring a Trailer появился довольно интересный лот – четырехдверная Honda Integra Type R 1997 года выпуска.

Встретить на торгах такой автомобиль – большая удача, ведь он был выпущен тиражом в 6000 экземпляров. Помимо четырех дверей у этой модели другие колеса, клапанные пружины, иные выпускные коллекторы и более низкая компрессия. Также в салоне установлены спортивные сиденья.

Представленный экземпляр Integra находится в отличном состоянии. Он окрашен в черный цвет Granada Black Metallic (NH-503P), а салон имеет черно-синюю обивку. Перед продажей в авто заменили жидкости, термостат и шины. За свою историю он проехал почти 127 тысяч км.

По капотом установлен 1,8-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель B18C DOHC мощностью 197 л.с., который сопряжен с пятиступенчатой коробкой передач и системой переднего привода. До окончания торгов осталось два дня. На данный момент ставка составляет 5101 доллар.