На украинских АЗС перестали контролировать качество топлива

В Украине наблюдается острая нехватка топлива. Правительство страны старается наладить поставки из стран ЕС и Америки, чтобы в короткие сроки справиться с дефицитом.

Наряду с изменением логистики поставок горючего, правительство приняло постановление о прекращении государственного контроля качества бензинов. Как сообщили сайту enkorr в Государственной экологической инспекции, отбор образцов на АЗС прекратили еще 13 марта 2022 года.

В инспекции отметили, что отбор образцов намерены начать после прекращения военных действий в Украине. При этом директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что в условиях дефицита случаи реализации некачественного горючего на автозаправочных станциях участились.