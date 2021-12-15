Новинка У Toyota RAV4 появилась альтернатива от Lexus из будущего

Официальный дебют Lexus RZ 450e запланирован на 2022 год

В модельной линейке Lexus появится новый кроссовер, который станет достойной альтернативой электрокару Toyota bZ4X. Тот, в свою очередь, со временем заменит Тойота РАВ 4 с ДВС. До этого марка не раскрывала никаких подробностей и тем более не показывала внешность нового RZ 450e.

Для Lexus появление нового электрического кроссовера – огромный рывок в электромобильном сегменте. Автомобиль может похвастаться интересной внешностью с новой, полностью закрытой решеткой радиатора с небольшой сетчатой вставкой в нижней части. По бокам от фальшрадиаторной решетки — вертикальные прорези воздухозаборников, над нами — «острые» фары. Дополняет картину рельефный капот.

В задней части пара небольших спойлеров с каждой из сторон. Заднее стекло скошено, а на дверях багажника — контрастная декоративная вставка с названием марки и тонкой светодиодной полосой, связавшей в одно целое задние фонари.

Информации о силовой установке нового кроссовера нет, точно также как и изображений салона. Ожидается, что Lexus RZ 450e получит большой экран системы мультимедиа. Учитывая премиальное позиционирование, для кроссовера будут доступны все современные передовые технологии и более качественные отделочные материалы.

Альтернативный Toyota bZ4X будет доступен в передне- и полноприводной версии мощностью 204 и 218 л.с. соответственно. Обе укомплектованы тяговой батареей емкостью 71,4 кВтч. Запас хода переднеприводного кроссовера — 500 км, полноприводного — 460 км в измерительном цикле WLTC. По всей вероятности, характеристики электрокара Lexus будут примерно такими же.

Официальная премьера электрокроссовера Lexus RZ 450e состоится в 2022 году. Точная дата дебюта и сроки выхода на рынок, пока не озвучены.