На передовой замечены грузовики MAN Kat (фото)

Вооруженные силы Украины продолжают получать вооружение и тяжелую технику от западных партнеров. В числе прочего, на нужды нашей армии поставили грузовики MAN Kat.

Эти машины встали на вооружение украинских артиллеристов и используются для транспортировки гаубиц FH70. Фотографиями крупнотоннажных немецких авто, сделанных на полях сражений в Донецкой области, поделилось турецкое издание Anadolu Agency.

Грузовики MAN KAT были сделаны по заказу Бундесвера. Машины выпускались в период с 1976 по 1981 год. Их отличительность особенностью является повышенная проходимость и грузоподъемность от 4 до 10 тонн. Большегрузы выпускались с колесной формулой 4х4, 6х6 и 8х8. Как видно из снимка, в Украину поставлены шестиколесные автомобили.