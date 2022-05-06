У Volkswagen Polo появится новая бюджетная версия

Продажи нового дешевого хэтчбека стартуют в 2023 году, цены пока не объявлены

Volkswagen анонсировал бюджетную версию хэтчбека Polo, серийное производство которого наладят в Бразилии. Основным рынком Polo Track станет Южная Америка, где он заменит Volkswagen Golf, самый продаваемый автомобиль в Бразилии с 1987 года и в Аргентине с 1998 года. Обе модели разрабатывались местным подразделением Volkswagen.

Судя по опубликованным официальным тизерам, новый Polo будет представлять собой упрощенный вариант европейской модификации хэтчбека. От стандартной версии он отличается более простой оптикой, увеличенной решеткой радиатора и иным бампером.

Volkswagen Polo Track построен на более дешевой версия платформы MQB. Что подразумевает меньшее количество систем активной безопасности и помощи водителю, чем у европейской спецификации. По предварительным данным, «бразильский» хэтчбек укомплектуют 1,0-литровым трехцилиндровым турбированным двигателем, способным работать как на бензине, так и на этаноле.

Первые товарные хэтчбеки Polo Track появятся в 2023 году. Больше информации о новинке станет известно ближе к старту продаж.