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В Украину приехала партия специального медицинского транспорта
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Из Италии в Украину едут 45 пожарных автомобилей
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На украинском рынке грузовиков сменился лидер
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Львовский автобусный завод могут национализировать
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В ВР пообещали решить проблему с топливом через несколько дней
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Автоцентр Новости В России владельцы Volkswagen, Audi и Skoda остались без расходных материалов

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    В России владельцы Volkswagen, Audi и Skoda остались без расходных материалов
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