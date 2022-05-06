В России владельцы Volkswagen, Audi и Skoda остались без расходных материалов

Британская компания Castrol прекратил поставки моторного масла на российский рынок

Недавно россияне узнали, что в их «великой» стране заканчиваются запасы моторных масел Castrol. Их поставки британская компания остановила 24 февраля, в день военного вторжения России в Украину. По словам официальных продавцов, складские запасы тают с каждым днем, а поставки «с очень большой вероятностью» не возобновлятся.

До минимума сократилась и линейка продукции на официальном сайте Castrol. Сейчас россиянам предлагают синтетическое моторное масло по цене почти 52 тысячи рублей за 60-литровую бочку и трансмиссионное масло для автомобилей с автоматическими и механическими коробками в литровых бутылках.

Продукция британской компании Castrol рекомендована, к примеру, для автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda и Renault. Что смогут предложить их владельцам дистрибуторы, когда распродадут все остатки, не известно.

В конце апреля в России остановилось производство линейки моторных масел и всех смазочных материалов Total. Как заявляется, компания TotalEnergies планирует до конца 2022 года отказаться от закупки российских нефтепродуктов. Что касается British Petroleum, которому принадлежит бренд Castrol, то холдинг покинул российский рынок в марте.