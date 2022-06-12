У Wuling Hongguang Mini EV появился конкурент от Changan

Продажи электрического сити-кара под брендом Lumin стартовали 10 июня 2022 года

В Китае начались продажи электрического сити-кара Changan Lumin. Основным конкурентов модели называют Wuling Hongguang Mini EV — самый продаваемый электромобиль на китайском рынке.

Миниатюрная трехдверка с четырехместным салоном достигает в длину 3270 мм. Ширина хэтчбека — 1700 мм, высота — 1545 мм. Размер колесной базы — 1980 мм.

Changan Lumin отличается «мультяшной» внешностью с обтекаемым кузовом, большими круглыми фарами и двухцветными колесными дисками. В салоне — трехспицевое рулевое колесо с усеченными ободом, цифровая панель приборов и 12,3-дюймовая мультимедийная система.

Сити-кар укомплектовали 41-сильным электродвигателем. На выбор предлагают три варианта батареи емкостью от 12,9 до 28 кВтч. В зависимости от батареи запас хода составляет от 155 до 300 км. Максимальная скорость миниатюрного хэтчбека ограничена на 101 км/ч.