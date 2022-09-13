Новинка У Wuling Hongguang Mini EV появится еще один конкурент

Официальная премьера нового китайской электрического микроавтомобиля ожидается в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу

Geely готовит очередного конкурента бестселлеру китайскому электромобильного рынка Wuling Hongguang Mini EV. Официально новый мини электромобиль — Geometry M2 — представят на Международной автомобильной выставке в Гуанчжоу, которая пройдет с 18 по 27 ноября 2022 года.

Geometry M2 — двухдверный четырехместный хэтчбек габаритами 3065 х 1522 х 1600 мм. Размер колесной базы — 2015 мм. Диаметр стальных колесных дисков — 13,0 дюймов. Снаряженная масса крошечного электромобиля всего 715 кг.

Формой кузова новинка от Geely практически полностью повторяет Wuling Hongguang Mini EV. «Дьявол» скрывается в деталях: оформлении передней части кузова, форме оптики и логотипе. Интересно, что Geometry M2 хотя и позиционируется в качестве модели отдельного суббренда, но на кузове носит логотип материнской Geely.

Как видно на фото, у автомобиля огромная панорамная крыша, позволяющая рассмотреть четыре отдельных сиденья и дисплей перед передним пассажиром. Водительский экран, по всей вероятности, расположен на рулевой колонке.

Клиенты смогут выбирать из нескольких вариантов оформления передней панели с логотипом Geely, за которым спрятан зарядный порт. В частности, предложено несколько цветов декоративной полоски, соединяющей круглые ретро-фары.

На рынке Geometry M2 будет доступен в двух вариантах мощности — 27 и 41 л.с. Электродвигатель у хэтчбека расположен спереди. Емкость литий-железо-фосфатного аккумуляторного блока и обеспечиваемый им запас хода, не уточняются.

В Китае продажи нового мини электромобиля ожидаются в конце 2022 года. Полную техническую информацию и ценники, по всей вероятности, озвучат по время официальной премьеры.