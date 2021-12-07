Убийца Tesla от Hyundai сможет проезжать по 700 км: как выглядит прорывная новинка

Новинка по габаритам немного уступает Hyundai Elantra

Электроседан Hyundai Ioniq 6, который станет серийным продолжением концепта Prophecy, планировали поставить на конвейер в марте 2022 года. Однако у компании изменились планы и она сместила старт производства на три месяца, продолжив тестировать электрокар.

Очередной порцией снимков поделилось издание Korean Car Blog. Прототип седана Hyundai Ioniq 6 в версии P1 покрыт камуфляжем, но уже не таким плотным, как раньше, поэтому габариты и основные элементы экстерьера можно рассмотреть. По длине электрокар немного меньше актуального Hyundai Elantra. За счет того, что у этого варианта другие бамперы он будет на 20 мм длиннее, чем базовая версия модели.

Новинке обещана продвинутая мультимедийная система, широкий пакет систем помощи водителю и ассистентов безопасности. Построен электроседан на модульной платформе e-GMP и получит увеличенную батарею, которая обеспечит запас хода до 700 км. Модели обещано несколько модификаций с разными силовыми установками отдачей до 300 л.с.