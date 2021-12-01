Удлиненный Skoda Karoq обновили следом за стандартным кроссовером

Стоимость автомобиля стартует от 23 500 долларов

Глобальная версия Skoda Karoq подверглась масштабному обновлению. Новинку представили 30 ноября 2021 года. Наряду со стандартным вариантом рестайлинг прошел и удлиненный кроссовер.

Модификация с увеличенной колесной базой предлагается на рынке Китая и пользуется довольно высоким спросом. Длина такого кроссовера составляет 4332 мм, а колесная база – 2688 мм (у стандартного варианта они 4382 и 2638 мм). После обновления автомобиль обзавелся новым передним бампером с черными вставками. Также ему расширили цветовую гамму, добавив в нее синий и красный оттенки.

В салоне Шкода Карок также не произошло кардинальных изменений. В комплектацию включили сенсорный блок климат-контроля и слот для беспроводной зарядки смартфона. Отделка выполнена из комбинированной кожи и дополнена красной прострочкой. В топовой версии кроссоверу положены камера заднего вида, круиз-контроль, панорамная крыша . и 18-дюймовые колесные диски.

В движение рестайлинговый кроссовер приводит 1,4-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который сопряжен с 7-ступенчатым «роботом» и системой переднего привода. Стоимость варьируется от 23 500 24 500 долларов. Модель уже доступна к заказу.