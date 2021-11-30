В Литве разработали бесшумный внедорожник для силовых структур (видео)

Литовская компания Ostara, которая специализируется на внедорожной технике, провела испытания своей новинки – машины Krampus Mk 1, сообщает Defence-Blog. По большому счету это багги, изюминкой которого является дизель-электрическая силовая установка.

Во время тест-драйва на аэродроме автомобиль разогнался почти до 100 км/ч и сумел преодолеть расстояние в 100 км исключительно на электротяге (электромотор 60 кВт плюс батареи на 39 кВт.ч). Если же говорить о запасе хода при работе электромотора в паре с ДВС, то он достигает 1000 км. Батареи могут заряжаться прямо во время движения от дизельного двигателя или на стоянке – от внешнего источника питания.

Гибридное багги (Д/Ш/В: 3200/1800/1900 мм) рассчитано на двоих человек (здесь стоят спортивные кресла Sparco с 4-точечными ремнями безопасности). Плюс к этому можно перевозить до 500 кг груза, что позволяет установить боевой модуль. Полная масса машины – до 2500 кг.

Сегодня на фирме работают над новой версией – Krampus Mk 2, которая получит увеличенный до 200 км запас хода на электротяге. Кроме того, планируется оснастить машину системой автономного управления, способной следовать по маршруту даже без помощи GPS.

Такие внедорожники просто незаменимы для силовых структур, ведь они практически бесшумны. Кроме того, эти машины отлично подойдут и спасателям, так как работа исключительно на электротяге позволяет без проблем заезжать в высокогорье и в тоннели, где с ДВС далеко не уедешь. Свою передовую модель Ostara обещает показать на грядущей выставке вооружения Eurosatory 2022 в Париже.