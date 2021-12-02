Украинским спасателям передали уникальные автомобили для тренировок (видео)

Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Донецкой области пополнилась на днях двумя очень интересными грузовыми автомобилями – Ford Trucks и Mercedes-Benz Arocs.

Машины входят в состав мобильного тренировочного комплекса, полученного от немецкой организации международного сотрудничества GIZ в рамках проекта международной технической помощи. Комплекс предназначен для выездных занятий с личным составом пожарно-спасательных подразделений и добровольческих формирований.

Шасси Mercedes-Benz Arocs колесной формулы 6х4 оборудовано системой быстрой погрузки-разгрузки типа мультилифт от фирмы Palfinger и перевозит съемный кузов-фургон, в котором размещен пункт управления.

Вторая машина – седельный тягач Ford Trucks 1848 (4х2) работает в паре с полуприцепом, оснащенным гидравлическим оборудованием шведской марки Hammar. Последнее применяется для боковой погрузки-разгрузки перевозимого на полуприцепе длинного контейнера, представляющего собой теплодымокамеру.

Это своего рода двухъярусный лабиринт с решетчатыми перегородками и лестницами. Из специального оборудования отметим обогреватель тепловой зоны, систему дымопуска, стробоскоп и громкоговорители. Таким образом, в условиях ограниченного пространства и видимости спасатели проводят практические занятия, которые выполняются в полной экипировке, с кислородными масками.

В пункте управления имеется компрессор PE300 для заправки кислородных баллонов, тепловизионная камера для наблюдения за спасателями, а также оборудование для физической подготовки – велотренажер, беговая дорожка и лестница с подвижными перекладинами.