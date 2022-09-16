Украинское ноу-хау повысило экономичность автомобиля на 18%

Львовская компания Hydroxy Ukraine разработала и наладила производство уникальной системы для автомобильного двигателя внутреннего сгорания, позволяющей снизить расход топлива на 18%. Под капот или в багажник машины устанавливается генератор водорода, состоящий из электролизера, бака-сепаратора с дистиллированной водой и баблера.

Простыми словами – мини-станция по получению водорода, который смешиваясь с воздухом превращается в газ Брауна. Этот дополнительный источник энергии вместе с основным топливом (бензином, дизелем или сжиженным газом) ускоряет процесс сгорания в 10 раз, что существенно повышает КПД. В итоге автомобиль потребляет на 1 – 2 л топлива меньше.

Кроме того, происходит дополнительная очистка поршней и поршневых колец, свечей зажигания, выпускного коллектора, катализатора и клапана системы рециркуляции EGR. Ресурс сажевого фильтра возрастает на треть, а в атмосферу выбрасывается в полтора раза меньше угарного газа и углеводородов и в пятеро меньше оксидов азота.

Все что требуется от владельца – доливать 1 л дистиллированной воды из расчета на 2000 км пробега. Генераторы водорода весьма компактны и предлагаются компанией Hydroxy Ukraine в разных версиях, в зависимости от рабочего объема двигателя: до двух, трех или шести литров. Установить систему можно как на специализированной СТО во Львове, так и самостоятельно, с помощью прилагаемой видео-инструкции.

Продукция сертифицирована и отвечает требованиям ЕС, что потверждено сертификатом Соответствия и ТУ У28.2-2284415330-001:2019