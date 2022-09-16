Dacia представила свой самый инновационный электромобиль (фото)

Электрический внедорожник под названием Dacia Manifesto представлен в качестве концепта. По словам руководства компании, на нем реализованы перспективные идеи, которые будут использоваться в будущих моделях марки.

Выглядит электрокар очень нестандартно и по своей конструкции напоминает четырехколесный багги. У него отсутствуют стекла и двери, а панели кузова выполнены из переработанного пластика. У Manifesto одна фара, которую можно снять и использовать, как фонарь. Также шоу-кар получил модульный багажник, установленный на крыше, и специальную рабочую платформу на корме.

Салон выполнен в минималистическом стиле. Роль мультимедии выполняет смартфон водителя, который полностью интегрируется с бортовой электроникой. Чехлы на сиденьях съемные. Их можно использовать, как спальные мешки. Также легко можно снять и аккумулятор, превратив автономный источник питания.

Dacia Manifesto ездит на огромных колесах, обутых в безвоздушные шины. Так что о проколах беспокоится не стоит. Такие колеса вместе с огромным дорожным просветом и полным приводом делают электромобиль идеальным для путешествий по горам и другим труднодоступным местам. Серийной версии у этой модели, увы, не будет.