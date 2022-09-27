Запас хода в 402 километра: сколько будет стоить обновленный кроссовер DS 3

В Европе прием заказов на обновленный DS 3 уже открыт

DS Automobiles вивів на ринок оновлену версію компактного кросовера DS 3 Crossback. Через чотири роки після старту виробництва модель змінилася зовні та втратила приставку Crossback у назві. Тепер це просто DS 3 й він відрізняється від попередника ширшою решіткою радіатора, новим бампером та здвоєними лініями денних ходових вогнів. Нові світлодіодні фари, як і раніше, за доплату замінять матричними з трьома діодами (15 сегментів) у кожній.

На кормі з новацій — інший декор навколо ліхтарів та напис DS Automobiles на центральному молдингу. Також змінено дизайн колісних дисків, доступних діаметром 17 або 18 дюймів та збільшено роздільну здатність камер кругового огляду. У кузовній палітрі з’явився новий яскраво-червоний відтінок Diva Red.

У салоні — нові оздоблювальні матеріали та кермо з більш масивними спицями. Базова мультимедійна система DS Iris System тепер діагоналлю 10,3 дюйми з новим інтерфейсом та голосовим керуванням. Раніше вона за доплату встановлювалася на місце базової 7,0-дюймової.

З моторної лінійки зникли два агрегати. Оновлений DS 3 доступний з бензиновим турбованим 1.2 PureTech віддачею 100 та 130 к.с. У першому випадку двигун працює в парі з механічною коробкою передач, у другому — з восьмиступінчастим «автоматом». Дизельна версія з турбованим 1.5 BlueHDi потужністю 130 к.с. доступна лише з автоматичною коробкою передач. Технічно «паливні» кросовери не змінилися. Всі бонуси дісталися електричному DS 3 E-Tense.

Потужність єдиного електродвигуна збільшена зі 136 до 156 к.с. Тоді як максимальний крутний момент залишився тим самим — 260 Нм. Ємність тягової батареї тепер складає 54 кВтгод проти 50 кВтгод у дореформеної моделі. Паспортний запас ходу збільшився з 340 до 402 км у вимірювальному циклі WLTP. Потужність стандартного зарядного пристрою змінного струму — 11 кВт. Також можливе заряджання постійним струмом у 100 кВт.

Серійне виробництво всіх версій кросовера, включно з електричною налагоджено на заводі у Франції. Європейцям оновлений бензиновий DS 3 пропонують щонайменше за 30 100 євро, електричний — за 41 700 євро. Прийом замовлень уже стартував.