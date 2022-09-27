Ford начал строительство собственного города

Это будет самый крупный и продвинутый производственный комплекс марки

Ford начал строительство новой производственной площадки в Теннесси — BlueOval City. Это будет самый крупный и технологичный комплекс за всю 119-летнюю истории концерна. Его общая площадь — 15,5 квадратных километров. Реализация проекта обойдется концерну в 5,6 млрд долларов.

«Городу голубого овала» предстоит сыграть решающую роль в реализации стратегии электрификации марки — 2 миллиона электромобилей в год к концу 2026 года. Запуск завода с не менее чем шестью тысячами работников запланирован на 2025 год. Здесь наладят производство батарей для будущего «революционного» электропикапа. По словам генерального директора Ford Джима Фарли, он будет заметно отличаться от F-150 Lightning, но никаких подробностей о принципиально новой модели на данный момент нет.

Подготовка площадки под строительство Ford BlueOval City началась в марте этого года. Рабочим пришлось вывезти 3,5 миллионов кубических метров почвы и уложить 370 тонн камня. На данном этапе производится установка стальных конструкций, которые станут основой для кампуса.