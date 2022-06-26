Успех «состаренного» Toyota RAV4 отпразднуют выпуском дизайнерских стаканов

За год компания Mitsuoka Motors продала 900 кроссоверов вместо 150 запланированных

Mitsuoka Motors поделилась своими успеха в производстве «состаренного» Toyota RAV4. Выпуск кроссовера Mitsuoka Buddy в стилистике культовых американских внедорожников 70-х годов прошлого века начался 24 июня 2021 года. За год планировали собрать не более 150 автомобилей. Но спрос превзошел все ожидания. Компания уже продала 900 кроссоверов и вполне обоснованно рассчитывает до конца 2022 года довести эту цифру до 1000 единиц.

В 2021 году из-за большого количества заказов компании пришлось удвоить мощности завода в Тояме, Япония. А в начале 2022 года наладить дополнительное производство кроссовера на двух аутсорсинговых площадках.

В честь первой годовщины Mitsuoka Buddy компания выпустит 250 сувенирных наборов дизайнерских стаканов, по два в каждом. Благодаря кроссоверу в 2021 году Mitsuoka Motors собрала больше автомобилей, чем с 1998 по 2020 год. Сейчас линейка компании насчитывает шесть моделей.

Дебютный показ Mitsuoka Buddy состоялся в ноябре 2020 года. От заводского Toyota RAV4 он отличается оригинальным оперением и переработанной задней частью кузова. Передние крылья, капот и бампер выполнены в стилистике Chevrolet K5 Blazer образца 1970-1980-х годов. На корме красуется бампер с хромированной накладкой.

Передняя прямоугольная оптика соседствует с хромированным «грилем» решетки радиатора. Хромом покрыты и стилизованные ретро-колпаки колес. Материалом для кузовных панелей кроссовера послужил полипропилен и формованный АБС-пластик.