Уже скоро: главный конкурент Tesla Model 3 появится в продаже 18 июля

Китайский электромобиль уже предзаказало почти 23 тысячи человек

Компания BYD намерена всерьёз побороться за первенство на электромобильном рынке и доказательством тому стал седан Seal. Его позиционируют в качестве конкурента Model 3. И все бы ничего, если бы электрокар не пользовался такой популярностью еще до даты старта продаж, запланированной на 18 июня. На сегодняшний день количество предзаказов достигло 22 637 единиц.

Не так давно, свое мнение по поводу новинки высказали аналитики брокерской компании Essence Securities. Они считают, что BYD Seal значительно превосходит Model 3 по ряду параметров, например энергопотреблению и мощности.

В основе нового электрического седана платформа e-Platform 3.0. BYD Seal будут предлагать с тремя вариантами силовой установки. В первых двух случаях один электромотор установлен на задней оси. Его мощность 204 или 313 л.с. В топовом исполнении — электромоторов два, а их суммарная отдача составляет 517 л.с.

В планах производителя выход на рынок Австралии, после чего электрокар появится в других странах. Стоимость новинки уже известна — 31 660-43 200 долларов. Это примерно на 10 000 дешевле Tesla Model 3 в Китае.