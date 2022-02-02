Новинка В 2023 году Mazda выведет на рынок семиместный кроссовер CX-80

Первым рынком, где начнутся продажи CX-80 станет Япония

Предстоящий Mazda CX-80 — один из пяти кроссоверов, анонсированных производителем осенью 2021 года. Семиместная новинка станет самой крупной моделью марки на родном рынке.

По некоторым данным, кроссовер построят на новой архитектуре, разработка которой ведется совместно с Toyota. Это будет заднеприводная платформа с продольным расположение силовой установки.

Моторная гамма CX-80 будет состоять из четырех- и шестицилиндровых турбомоторов Skyactiv-X и Skyactiv-D. Также в арсенале модели ожидается «мягкая» гибридная система, состоящая из небольшой батареи и 48-вольтового стартер-генератора. Ее задача — рекуперация энергии торможения и помощь основному агрегату на старте.

В конце прошлого года линейка марки пополнилась компактным кроссовером Mazda CX-50, предназначенным для североамериканского рынка. Пятиместная новинка доступна с 2,5-литровыми четырехцилиндровыми моторами с наддувом и без него отдачей 187 и 250 л.с. соответственно. Также обещаны полностью электрические и гибридные версии модели.