Новости Роскошный Lamborghini Huracan забыли на несколько лет на парковке – как выглядит суперкар сейчас

640-сильный суперкар весь покрыт пылью и оригинальными надписями

На одной из многоуровневых парковок в центре Оттавы (Канада) нашли Lamborghini Huracan в версии Performante. Судя по толстому слою пыли на кузове суперкара, простоял он здесь довольно долго.

Увы, кто является владельцем, окрашенного в красный цвет Ламборгини, неизвестно. Также остается загадкой, почему он бросил автомобиль без присмотра. По одной из версий, здание было затоплено (на полу видны разводы от воды), после чего суперкар перестал заводиться. Собственник не стал отправлять его в ремонт, а просто бросил на стоянке.

Посетители паркинга начали оставлять надписи на кузове роскошного Huracan LP610-4. Так, на капоте появилось послание «Красивая женщина, не трогай мою машину :)», а на ветровом стекле – миниатюрное сердечко. И без того печальную картину дополняет брошенное растение, которое давно увяло и пожелтело.

Отметим, что представленная версия суперкара оснащена 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 640 л.с. и 600 Нм крутящего момента, которая передается на все четыре колеса через автоматическую коробку передач. Разгон с места до первой «сотни» занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. От стандартного Huracan он визуально отличается тонированными фарами и черными колесными дисками с пятиспицевым дизайном. Из карбона выполнены крышки зеркал заднего вида, сплиттер и антикрыло.