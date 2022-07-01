В 2025 году Jaguar выпустит три электрических спортивных кроссовера

Ценники автомобилей превысят 100 тысяч евро

Jaguar нацелился на «территорию» Bentley. Британский бренд намерен пополнить когорту производителей эксклюзивных электрический автомобилей премиум-класса. Первые три «люксовые» модели с шильдиком Jaguar выйдут на рынок в 2025 году. Это будут «потрясающие» кроссоверы стоимостью около 115 тысяч евро.

По информации Autocar, разработкой новинок занимается существенно переформатированная команда дизайнеров под руководством главного дизайнера Land Rover Джерри Макговерна. Кроссоверы построят на совершенно новой архитектуре Panthera. Она появится в 2025 года. Это означает самые последние конструкции двигателей, новые аккумуляторные блоки, зарядку 800 В, подключение к облаку и вычислительную мощность для расширенных функций автономного вождения. К ее разработке привлекут специалистов канадского производителя автокомплектующих Magna International. Эта компания выпускает Jaguar I-Pace.

Меньший из трех кроссоверов будет доступен в трех- и пятидверном кузовах, позиционируемых как отдельные модели. Минимальный ценник «трехдверки» составит 92 445 евро, «пятидверки» — 103 775 евро. Безымянная новинка будет доступна с одно- и двухмоторными силовыми установками. Ожидается, что ценник топовой полноприводной версии достигнет 138 670 евро. Не исключено и появление «горячих» SVR-версий.

Флагману линейки обещают увеличенную на 200 мм колесную базу и полный привод (по одному мотору на оси). Целевыми рынками такого кроссовера определены Китай и США. Предположительный ценник — от 138 до 231 тысячи евро.

Новые Jaguar будут спроектированы так, чтобы оказывать очень низкое воздействие на окружающую среду. В конструкции и отделке планируют использовать только экологически чистые материалы, в том числе из переработки. Например, платформу изготовят алюминия, полученного из переработанных банок от напитков.

Планируемый годовой объем производства принципиально новых электромобилей 50 000 — 60 000 единиц. Предполагается, что аккумуляторы для них будут изготавливать на новой, специально построенной площадке. Производство самих электрокроссоверов разместят на заводе JLR в Солихалле.