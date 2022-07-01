В Украине закончилась льготная растаможка – сколько автомобилей успели легализовать

С сегодняшнего дня, 1 июля 2022 года, в Украине вступил в силу закон №7418. Он предусматривает возврат таможенных платежей при ввозе автомобилей на иностранной регистрации, отмененных в марте этого года.

Как сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, ссылаясь на данные Госпогранслужбы, в период с 9 апреля по 30 июня в Украину ввезли 236 792 автомобилей. Больше всего машин по льготной системе растаможили в последний месяц – 105 300, что составило почти 44% от всего количества. Финальные дни и вовсе были самыми напряженными. Сотрудники ведомства за сутки пропускали до 7500 автомобилей.

Также депутат отметил, что в мае по беспошлинной растаможке ввезли 98 тысяч машин, а в апреле – 33 500. Сумма предоставленной льготы за весь период составила 26,1 млрд гривен.