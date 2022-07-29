В Болгарии построили электрический гиперкар в шесть раз мощнее Lamborghini Sian

В топовой версии 24 электромотора Alieno Unum выдают 5200 л.с.

Болгарский стартап Alieno, позиционируемый в качестве разработчика и производителя «инопланетных» гиперкаров, представил свою второю модель — Unum. Alieno Unum — двухместный роботизированный электрический гиперкар, который приводится в движение и управляется с помощью электричества и воздуха. Его максимальная скорость — более 584 км/ч.

По словам Ахмеда Мерчева, основателя, генерального директора Alieno и главного конструктора Unum, разработанные стартапом технологии и ноу-хау позволили «укротить этого зверя на дороге». Продвинутая аэродинамика способствует отличной устойчивости автомобиля на высоких скоростях. Своим внешним видом гиперкар во многом напоминает культовые модели Lamborghini. В частности, идеалом главы компании остается «Lamborghini Aventador небесно-голубого цвета».

Для Alieno Unum характерны гладкие, агрессивные и в то же время сложные формы. По словам главного дизайнера проекта Энчо Энчева, основным источником вдохновения для этой модели послужил культовый фантастический фильм «Чужие». И, в частности, голова королевы пришельцев, созданная самим Джеймсом Кэмероном. Схожие черты можно заметить в передней части автомобиля и капоте. Второй источник вдохновения — «бэтмобили», появлявшиеся в разных частях франшизы.

Но самое интересное, безусловно, скрывается «под капотом». Alieno Unum доступен с двумя типами силовых установок: полностью электрической THF (The Heavenly Founder) и электро-воздушной TRS (The Rocket Successor). В свою очередь электрическая модификация доступна в четырех версиях: RP5 мощностью 5221 л.с., RP4 мощностью 4351 л.с., RP3 мощностью 3481 л.с. и RP2 мощностью мощностью 2610 л.с. Где RP означает «Raw Power» (грубая сила), а соответствующее число после него (5, 4, 3, 2) — примерная мощность в тысячах лошадиных сил.

Alieno Unum THF доступен в трех базовых модификациях: STR (Street), TRC (Track) и RCE (Race). Основные динамические характеристики у них одинаковы, отличие только в омологациях. В движение электро-воздушный гиперкар приводится инновационной электрической трансмиссией ALIENO с прямым приводом, реализованной с использованием от 3 (в версии RP2) до 6 (в версии RP5) электродвигателей на колесо. Всего от 12 (в версии RP2) до 24 электродвигателей (в версии RP5). Максимальный крутящий момент на колесе составляет 8880 Нм в версии RP5, 7400 Нм в версии RP4, 5920 Нм в версии RP3 и 4440 Нм в версии RP2.

Alieno Unum оснащен инновационной батареи ALIENO, состоящей из графеновых литий-полимерных элементов и суперконденсаторов. Аккумулятор доступен в трех вариантах: SBP (Street Battery Pack) емкостью 180 кВтч, TBP (Track Battery Pack) емкостью 120 кВтч и RBP (Race Battery Pack) емкостью 60 кВтч. Максимальное напряжение батареи составляет 800В.

С зарядной станцией DC Combo (CCS) мощностью 350 кВт от 0 до 100% емкости батарея SBP заряжается 30 минут, батарея TBP — 20 минут и RBP — 10 минут. Также стартап предлагает «фирменное» зарядное устройство постоянного тока. С его помощью до полной емкости батарея заряжается за 4 минуты, а от 0 до 80% емкости — за 3,2 минуты.

На дорогах гиперкары болгарского стартапа появятся не раньше 2027 года. Для их производства компания строит завод в Туховиште. Предварительные заказы уже принимаются. В зависимости от версии сроки поставок составляют от 18 до 30 месяцев. Ценник электрического Alieno Unum THF составляет от 1,8 до 2,7 миллионов евро, а Alieno Unum TRS — от 3,0 до 4,5 миллионов евро.