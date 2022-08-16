В ЕС одобрили кроссоверы Tesla Model Y с батареями BYD

Первая партия аккумуляторов BYD Blade доставлена на завод Tesla в Берлине

Кроссовер Tesla Model Y с аккумуляторным блоком BYD получил одобрение ЕС. Соответствующее разрешения выдало Управление транспортных средств Нидерландов (RDW). Датировано оно 1 июля 2022 года.

Информация о сотрудничестве BYD и Tesla появились в августе 2021 года. На тот момент СМИ писали, что Tesla приступила к испытаниям автомобилей с батареями Blade, а массовые поставки блоков китайцы начнут во втором квартале 2022 года.

Как стало известно, первая партия аккумуляторов BYD Blade уже доставлена на Tesla Gigafactory в Берлине, где собирают Model Y. Таким образом кроссовер станет первой «немецкой» моделью с новой батареей. Известно, что кроссовер с батареями BYD получил обозначение Type 005 и внутризаводской индекс Y7CR. Емкость литий-железо-фосфатного аккумуляторного блока составит 55 кВтч. Запас хода кроссовера — 440 км, снаряженная масса — 2087 кг.

По словам представителя шанхайской фабрики Tesla, в краткосрочной перспективе использовать батареи BYD Blade предприятие не планирует. Основными поставщиками батарей для Tesla на данный момент являются LG Energy, Solution, Panasonic и CALT. В 2021 году Tesla стала крупнейшим клиентом CALT, закупив батарей на сумму 1,9 млрд долларов.

Аккумуляторы, изготовленные на заводе Tesla Gigafactory в Техасе, изначально будут устанавливать на кроссоверы Model Y для североамериканского рынка. На китайский, европейский и другие рынки электромобили с собственными блоками Tesla начнет отправлять только после того, как удовлетворит спрос американцев.

В апреле этого года доля внутреннего рынка аккумуляторных батарей BYD в Китае выросла до 32,18%, но компания планирует расширяться. В июне появилась информация, что BYD купит шесть литиевых рудников в Африке. Это позволит удовлетворить потребность компании в течение следующих десяти лет. Также BYD будет поставлять свои блоки китайским производителям электромобилей Nio и Xiaomi.