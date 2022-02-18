В Европу прибыл первый электрический универсал — MG5 Electric

В ближайшем году у автомобиля не будет конкурентов

MG анонсировала новый электрический универсал MG5 Electric, который предложат европейским клиентам марки. Старт продаж модели запланирован на март 2022 года. Интересно еще и то, что прямых конкурентов у него нет.

MG5 Electric — это четвертая по счету модель в линейке марки. Впервые ее анонсировали в марте 2021 года. Начать продажи «батарейного» универсала обещали в октябре, но выход на рынок пришлось перенести.

Марка позиционирует автомобиль как единственный «зеленый» универсал, доступный на европейском рынке. Стоит отметить, что это действительно так, поскольку большинство производителей делает упор на электрокроссоверы.

Характеристики товарного MG5 Electric немного отличаются от изначальных. Габаритные размеры новинки следующие: 4600 мм в длину, 1818 мм в ширину и 1543 мм в высоту. Размер колесной базы — 2659 мм.

На рынке доступны две версии модели — Standard Range и Long Range с мотором на передней оси. В первом случае отдача агрегата составляет 170 л.с., во втором — 156 л.с. Емкость батареи Standard Range — 50,3 кВтч, Long Range — 61,1 кВтч. Запас хода — 320 и 400 км по циклу WLTP соответственно. Разгон от 0 до 100 км/ч в обоих случаях занимает 8,3 секунды. Максимальная скорость — 185 км/ч.

В базовой комплектации значатся система мультимедиа с 10,25 дюймовым дисплеем, цифровая приборная панель диагональю 7 дюймов, камеры заднего вида, кондиционер, светодиодная оптика и комплекс систем помощи водителю. Последние включают адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения, мониторинг слепых зон и ряд других ассистентов.

Стоимость MG5 Electric в Германии уже известна. За универсал будут просить от 40 370 до 43 780 долларов без учета субсидий.