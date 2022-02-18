Porsche Boxster случайно пролетел перекресток

Автомобиль на несколько секунд буквально завис в воздухе

Не идеальные дороги довольно распространенная проблема, которая встречается не только у нас, но и во многих других странах. И инцидент с Porsche Boxster явное тому доказательство. Коротенький ролик с опасным проездом перекрестка опубликовал пользователь Instagram из Сан-Паоло, после чего оно оказалось в YouTube.

На нем видно как родстер попадает в яму на дороге, после чего буквально пролетает перекресток — колеса автомобиля на несколько секунд оторвались от земли. К счастью, водителю удалось сохранить контроль над Порше. Не известно, что могло бы произойти в противном случае.

По некоторым данным, водитель не превышал скорость и соблюдал правила дорожного движения, однако, избежать ремонта ему точно не удастся. На видео видно как автомобиль ударяется передним бампером, а в момент приземления страдают картер двигателя или глушитель.