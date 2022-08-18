В Германии могут запретить Tesla Supercharger

Зарядные терминалы Tesla не соответствуют требованиям немецкого законодательства

В ноябре 2021 года Tesla запустила международный пилотный проект «Доступ к Tesla Supercharger для сторонних брендов». 17 августа этого года компания объявила о расширении программы на Данию, Финляндию, Германию, Люксембург и Швейцарию. Таким образом пилотная программа стала доступной в 13 странах.

Стоимость 1 кВтч для сторонних электромобилей составляет 70 евроцентов, при покупке месячного абонемента за 12,99 евро — 55 евроцентов. Чтобы воспользоваться Supercharger, достаточно установить приложение Tesla App на смартфон и зарегистрировать аккаунт.

Как сообщило немецкое издание Handelsblatt, это предложение заинтересовало владельцев электромобилей. В частности, значительно возросло количество сторонних электромобилей в зарядном парке Hilden недалеко от Дюссельдорфа с 40 «нагнетателями». Он был открыт компаниями Fastned, Tesla и Seed & Greet еще в начале октября 2020 года, но проблему с терминалами обнаружили только сейчас.

Местные власти вдруг заметили, что у терминалов Tesla нет счетчика расхода электричества в киловатт-часах. Дело в том, в электромобилях компании информация о процессе зарядки батареи выводится на дисплей в салоне или на экран смартфона.

Интересно, что многие зарядные станции других производителей не имеют подобных счетчиков, но претензии возникли только к Tesla. Американская компания признана самым крупных нарушителем немецкого законодательства.

Чтобы избежать штрафов и возможного закрытия сети, Tesla придется модернизировать свои терминалы. По некоторым данным, в 16 городах Германии установлено 314 станций Tesla Supercharger. Большинство из них находятся в Баварии и федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В целом по миру Tesla эксплуатирует более 35 000 нагнетателей, большинство из них — в США.

Напомним, что в Европе существует «местная» зарядная сеть Ionity — совместное предприятие BMW Group, Mercedes-Benz Group , Ford Motor Company и Volkswagen Group. В ноябре 2020 года пятым акционером сети стала Hyundai Motor Group.

На конец первого квартала 2021 года сеть Ionity насчитывала 336 зарядных станций с чуть более чем с 1000 терминалами. Для сравнения — на тот момент европейская сеть Tesla состояла из 600 станций с 6000 терминалов. Превосходство Tesla очевидно, в том числе и для конкурентов. Может, «проблема» именно в этом.