Сервисные центры МВД возобновили работу важного онлайн-сервиса

С началом полномасштабной войны РФ против Украины многие государственные онлайн-сервисы были отключены из соображений безопасности. Коснулось это и сервисных центров МВД, которые заморозили целый перечень услуг, предоставляемых населению.

Однако постепенно они начали восстанавливать работу сервисов. Теперь гражданам страны вновь доступна услуга выбора автомобильных номерных знаков онлайн. В открытом доступе находятся как платные, так и бесплатные номера. И никакие посредники при этом не нужны.

Поиск желаемого номера на сайте можно проводить по двум алгоритмам: наличию в области и числовой комбинации. Выбрав первый критерий, можно просмотреть свободные номера в сервисных центрах МВД и ЦНАПах в конкретном регионе. Второй – позволяет самостоятельно набрать желаемую комбинацию цифр. Проверка осуществляется среди всех сервисных центров МВД и ЦНАП в Украине.

В пресс-службе ведомства отметили, что база автомобильных номеров обновляется в режиме реального времени, поэтому информация всегда актуальна. Стоимость платных номерных знаков на сайте указана без учета НДС и стоимости спецпродукции. Так как функции бронирования нет, то рекомендуют сразу выбрать несколько комбинаций номеров, прежде чем отправиться регистрировать машину.