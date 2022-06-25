В Греции построили первый внедорожник ручной сборки — Keraboss Super K

Годовой тираж «островного автомобиля» составит 75 единиц

Греческая компания Keraboss Cars Manufacturing представила первый «национальный» легковой автомобиль ручной сборки — Keraboss Super K. Презентация состоялась на специальном мероприятии, после получения номерных знаков.

Работа над проектом началась еще в 2014 году, после создания в Греции нормативной базы для регистрации индивидуальных транспортных средств специальной конструкции (MOIK). В компании, его называют «островным автомобилем» для езды по бездорожью и песчаным пляжам. Целевой аудиторией Keraboss Super K являются сервисы аренды.

У внедорожника оцинкованное шасси и кузов из полиэстера, что делает его устойчивым к соленой морской воде. Super K доступен в двух- и четырехместной версиях. При колесной базе 2150 мм габаритная длина внедорожника составляет 3200 мм, ширина — 1450 мм, высота — 1590 мм.

Автомобиль укомплектован 1,0-литровым мотором с турбонаддувом или без него. В первом случае мощность двигателя составляет 84 л.с., во втором — 72 л.с. Коробка — автоматическая (количество ступеней не уточняется). Максимальная скорость — 145 км/ч. Снаряженная масса — 840 кг.

Ориентировочный минимальный ценник внедорожника Keraboss Super K — 22 тысяч евро без НДС. Поскольку каждый автомобиль собирается вручную, за год компания сможет выполнить только 75 заявок.