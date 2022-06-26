В Гудвуде дебютировал 884-сильный спортивный электроседан Polestar 5

Полноценная премьера технологического флагмана шведской марки состоится до конца 2023 года

Марка привезла на Фестиваль скорости в Гудвуде прототип будущего серийного спортседана Polestar 5. Электромобиль, построенный на базе концепта Polestar Precept 2020 года, примет участие в традиционном ежегодном подъеме на холм. Гонка с участием исторических гоночных автомобилей проходит на территории загородного дома Гудвуд хаус в Западном Суссексе, Великобритания. Впервые соревнования, организованный владельцем поместья лордом Марчем, состоялись в 1993 году.

Polestar 5 прибыл в Гудвуд с покрытым камуфляжем кузовом. Хотя публиковать тизеры незамаскированного седана компания начала еще в ноябре прошлого года. За неделю до поездки в Великобританию в сети появился снимок кормы. Сам же уик-энд в Гудвуде шведы использовали для демонстрации технологического уровня своего будущего флагмана.

Спортседан первым получил новую, разработанную специально для Polestar архитектуру. Кузов электромобиля состоит в основном из алюминием компонентов, склеенных между собой по технологии Lotus. Как и Polestar, эта британская марка является частью китайского холдинга Geely. Седану обещаны отличная управляемость и жесткость кузова на кручение на уровне современных суперкаров, и в тоже время комфортный и практичный салон автомобиля «каждого дня».

Polestar 5 получил двухмоторную силовую установку (по одному на оси) максимальной отдачей 650 кВт (884 л.с.) и 900 Нм крутящего момента. Динамические характеристики седана пока не объявлены. Для сравнения топовый Porsche Taycan Turbo S (761 л.с.) ускоряется от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды. Не исключено, что показатели новинки будут выше.

Полноценная премьера Polestar 5 состоится в 2023 году. В серию новинку планируют запустить в 2024 году.