В Индии построили первый автобус на водороде

Индия, как и другие крупнейшие страны мира, активно движется к декарбонизации автотранспорта. На днях прошла презентация первого автобуса местного производства, работающего на водороде. Машину разработала научно-исследовательская лаборатория инноваций – Sentient Labs. Недавно специалисты этой индийской компании анонсировали первую в мире технологию, генерирующую зеленый водород из сельскохозяйственных отходов.

Что же касается первого водородного автобуса, то помимо топливных элементов в Sentient Labs для машины разработали и ряд других важных узлов и агрегатов – силовую линию (Powertrain) и батарейный блок (Battery pack).

Автобус имеет длину 9 м и рассчитан на перевозку 32 пассажиров. Запас хода достигает 450 км. Благодаря модульной конструкцию машину легко адаптировать под те или иные требования заказчика.

Отметим, что один дизельный междугородный автобус за год эксплуатации выбрасывает в атмосферу в среднем 100 тонн СО2, а в Индии таких машин более миллиона. Так что создание первого водородного автобуса, который вместо углекислого газа и других вредных веществ производит лишь чистую водичку, весомый вклад в зеленое будущее.