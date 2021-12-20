Тестируем новые шины Nokian Nordman 8: технологии на страже безопасности и комфорта

Одной из зимних новинок этого сезона от компании Nokian Tyres стала шина Nokian Nordman 8 – шипованная шина для сложных зимних условий. Но при этом в компании заявляют, что Nokian Nordman 8 сбалансированы и легко и точно управляются также при температурах выше нуля. А значит, подойдут и для не самых суровых зим и городских условий. И учитывая тот факт, что автор этих строк давно хотел испытать “в деле” шипованные шины (тем более, что зима все-таки должна быть настоящей!), выбор пал на новые Nokian Nordman 8. Сразу отметим, что тест будет скорее потребительским, основанным на личном опыте и впечатлениях.

В Nokian Nordman 8 собраны все наработки компании по шипованным зимним шинам, глобально состоящие из двух важных аспектов – самой шины (а это резиновая смесь, рисунок шины, нарезка ламелей и т.д.) и ее ошиповки.

По сути, Nokian Nordman 8 созданы на основе Nokian Hakkapeliitta 8, которые зарекомендовали себя весьма хорошо. Рисунки данных шин действительно похожи, но у Nordman 8 он немного другой и совершеннее. Также тут в полтора раза больше шипов (почти 200 на каждой шине), и фирменная технология ошиповки Eco Stud 8. Ее главная особенность – это специальный амортизирующий слой, смягчающий контакт с твердым асфальтом и в целом улучшающий “поведение” шипа.

Что касается непосредственно шины, то здесь применены дополнительные диагональные 3D-ламели в центральной части, (они придают структуре жесткость, а шина быстро реагирует на действия рулем), самоблокирующиеся 3D-ламели (скрепляют шашки протектора вместе при контакте с дорогой, улучшая управляемость при поворотах), усиленная зона жесткости в плечевой зоне протектора (проще говоря по краям) – это должно способствовать лучшей управляемости при езде по сухой дороге.

Еще на моменте подбора шины оказалось, что штатного 205/60 R16 для моего Citroen на данный момент нет, но имеется 65 профиль. По идее он должен подходить, по крайней мере шинные калькуляторы говорили именно об этом. Но в то же время есть риск, что при поворотах шина будет тереть подкрылок или задевать другие части машины.

Но вопреки опасениям, новые шины встали как надо, ничего не задевают, нигде не трут, а заодно и увеличили клиренс на 20 мм. Однозначный плюс для зимы, с ее колеями и сугробами, да и для наших дорог в целом.

Первые километры на шипах впечатлили своим акустическим сопровождением! Причем звуки эти варьируются от цоканья до некоторого гула. Но после нескольких десятков километров шипы чуть-чуть прикатались и стало чуть потише. Но самое главное, что особого изменения в торможении и в управляемости на асфальте я не почувствовал! Понятное дело, что машина стала более валкой, а тормозной путь чуть дольше, но все в рамках ожидаемого, когда переходишь с лета на зиму. Так что описанные выше технологии работают!

Из интересного:

– шипы психологически удерживают от высоких скоростей. Да, на них вполне реально ехать и 120 и 130 км/ч и ничего, но поначалу добираешься до этих скоростей аккуратно.

– я научился по звуку понимать интенсивность замедления и лучше, скажем так, “работать педалью на торможении”.

Из забавного: каждый шип запрессован в посадочное место c рисунком лапы какого-то зверя. Лапа мощная, с когтями – все как положено!

Более тысячи километров на шипах позади, и судя по погоде, пришло время тестировать их настоящей снежной зимой!