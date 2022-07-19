В Иране показали свой первый электромобиль

В Иране решили освоить выпуск первого электромобиля – под названием Cheetah YOOZ. Только не удивляйтесь, это не обман зрения. Фактически это копия французского оригинального электрокара Renault Twizy, а если быть точнее, то его китайского клона Rayttle E28.

Хотя сами иранские разработчики утверждают, что в машину внесены порядка 800 изменений, а локализация производства в перспективе достигнет 85%.

Пока что планируется собрать только 30 машин, а затем ещё 150. Cheetah YOOZ. приводится в движение китайским электромотором в 20 кВт, который питают 7,7-килловаттные батареи Samsung. Запас хода порядка 80 – 100 км. Максимальная скорость – 80 км/ч.