На конкурсе элегантности покажут редкий автомобиль Lagonda V12 Rapide Drophead

После более чем шести десятилетий, проведенных за границей, редкий образец одного из самых быстрых и эксклюзивных довоенных автомобилей Великобритании вернулся на родину. Машина впервые появится на публике и будет представлена компанией Aviva на конкурсе элегантности Salon Privé, запланированном на 31 августа – 2 сентября. Речь идет об автомобиле Lagonda V12 Rapide Drophead, выпущенном в 1939 году всего в 17 экземплярах. Модель была разработана Уолтером Оуэном Бентли и оснащенна форсированным двигателем Sanction IV, созданным на основе болидов Lagonda V12, занявших третье и четвертое место на соревнованиях в Ле-Мане 1939 года. Шасси под номером 14107 был одним из двух, оснащенных кузовом от ателье James Young и заказанным первым владельцем, майором Годфри Энтони Гилсоном.

Уолтеру Оуэну было поручено спроектировать совершенно новый двигатель V12 с углом развала цилиндров 60 градусов. Решение Бентли состояло в том, чтобы эффективно модернизировать мощный 8-литровый агрегат, который был лебединой песней его старой компании, хотя и с удвоенным количеством цилиндров. Появившаяся Lagonda V12 была продвинутым, но простым шедевром. В отличие от 7,3-литрового Phantom III от Rolls-Royce — единственного другого серийного двигателя V12 в Великобритании в 30-е годы — он производил больше мощности (180 л. с.).

Здесь использовались комбинированный блок цилиндров и верхний картер, отлитые из чугуна, и алюминиевый нижний картер. Каждый ряд цилиндров имел одинарный распределительный механизм с цепным приводом – очень продвинутый для того времени. Его размер был таков, что для смазки V12 потребовалось два масляных насоса, один для клапанного механизма, и один для коренных и шатунных подшипников. Цель Уолтера Оуэна, как всегда, состояла не только в том, чтобы создать двигатель с неоспоримой производительностью, но и в том, чтобы он был исключительно совершенным и легким; он также настаивал на том, чтобы разгон с места до более чем 100 миль в час осуществлялся на высшей передаче.

Первоначально Lagonda продемонстрировала двигатель V12 в существующем шасси LG45 на Олимпиаде в 1936 году, но только в 1938 году была продана первая официальная модель. К тому времени Бентли разработал новое шасси для мощной трансмиссии с независимой подвеской спереди с использованием торсионов и гидравлических амортизаторов и ведущим мостом с полуэллиптическими листовыми рессорами сзади. Торможение осуществлялось четырьмя массивными 16-дюймовыми барабанами с гидравлическим приводом, разработанными Lockheed, а шасси имело три колесные базы на выбор: 124 дюйма (3150 мм), 132 дюйма (3353 мм) и 138 дюймов (3505 мм).

Увы, истинный потенциал Lagonda V12 так и не был реализован из-за начала войны в 1939 году, и в итоге было выпущено всего 189 двигателей. Но до этого эта быстрая, дорогая (1200 фунтов стерлингов стоила машина с самой короткой базой) и эксклюзивная модель получила большую известность. В 1939 году Lagonda представила две модифицированные модели V12 Rapide в гонках Ле-Мана того года. Двигатель в стиле Sanction IV, среди прочих улучшений получил четыре карбюратора вместо двух с нисходящим потоком, что давало 220 л.с. В итоге машины неожиданно заняли третье и четвертое место в общем зачете. Затем гонщик и член парламента Эрл Хоу показал среднюю скорость 101,5 миль в час в Бруклендсе, рассчитанную по RAC, включая остановку для замены колеса после прокола. В какой-то момент его V12 разогнался до 108,27 миль в час.

Британская пресса также высоко оценила Lagonda V12. В 1988 году Билл Бодди из MotorSport вспоминал, как он управлял машиной сразу после Blitz 1941 года: «Чрезвычайная плавность и бесшумность работы двигателя впечатляли; но из уважения к условиям военного времени мы снизили скорость до 90 миль в час, хотя V12 был настоящим автомобилем со скоростью 100 миль в час. Он двигался на оборотах 3500 об/мин, что равнялось 70 милям в час. А несколько тестов на динамику разгона показали следующие результаты: 0-50 миль в час за 12 секунд, 0-60 за 14,3 секунды и 0-70 за 20 секунд…»

После смерти первого владельца – майора Гилсона в 1944 году бывший заводской менеджер Lagonda Джим Дэвис купил у Salon Privé короткое шасси V12 Rapide. Дэвис владел автомобилем в течение 13 лет, в конце концов передав право собственности австралийскому энтузиасту Lagonda Джиму Уайтхеду, который за свою жизнь владел семью двигателями V12. И именно в семье Уайтхедов автомобиль оставался в течение следующих 58 лет, прежде чем был продан другому австралийцу, Яну Трайбу. А тот поручил новозеландской компании Auto Restorations восстановить автомобиль с большим вниманием к сохранению его оригинальности. Доказательство их работы было первое место в своем классе в Пеббл-Бич в 2018 году, а в 2020 году оно было снова продано его нынешнему владельцу из Великобритании Адриану Берру.