В Калифорнии построили 2000-сильный электрический кроссовер (первые изображения)

Публичный дебют электромобиля Drako Motors состоится до конца 2022 года

Drako Motors опубликовала первые изображения своей второй модели — электрического кроссовера Dragon. Официальная премьера 2000-сильного автомобиля, способного разогнаться до 97 км/ч за 1,9 секунды, состоится до оконца 2022 года.

Drako Motors основана в 2013 году Дином Драко и Шивом Сикандом, но выпуском автомобилей компания занялась только в 2020 году. Небольшое производство электрических спорткаров премиум-класса наладили в Сан-Хосе, Калифорния. Сейчас в линейке марки только одна модель — полноразмерный четырехдверный электрический спортивный седан Drako GTE.

В его основе лежит шасси Fisker Karma. Все кузовные панели, за исключением дверей, оригинальные. Кузов из углеродного волокна разработал Лови Вермеерш, бывший директор по дизайну Pininfarina и основатель туринской студии дизайна GranStudio. Ему принадлежит авторство нескольких моделей Ferrari и Maserati.

Совокупная отдача четырех моторов Drako GTE составляет 1200 л.с. Максимальный крутящий момент — 8800 Нм. Заявленная максимальная скорость — 322 км/ч. Время ускорения от 0 до 97 км/ч — менее 3,0 секунд. Тираж ограничен 25 экземплярами. На 2020 год в базовой версии четырехместный электроседан стоил 1 250 000 долларов.

Кроссовер Drako Dragon также сделают из углепластика. Потенциальным клиентам обещают пятиместный салон, вместительный багажник и ценник на уровне моделей сегмента SuperSUV, то есть Lamborghini Urus и Aston Martin DBX 707. За внешность кроссовера отвечает тот же Лови Вермеерш. Углепластиковый кузов изготовили в Турине, техническую начинку — в Кремниевой долине.

Электромобиль получит фирменную силовую установку DriveOS Quad Motor Powertrain мощностью 2000 л.с. Каждое колесо приводится в движение отдельным электродвигателем. Максимальная скорость превысит 322 км/ч. 402 метра Dragon сможет пролетать за 9,0 секунд.

Каким будет тираж и ценник суперкроссовера не уточняется. Также пока не названы сроки запуска производства.