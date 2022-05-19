В Китае клонируют классический Mini

Электрическую копию легендарного британского Mini Cooper готовит Beijing Astech Technology

Еще одна легенда мирового автомобилестроения стала жертвой китайских производителей электромобилей. После Chevrolet Corvette и Volkswagen Beetle в Китае намерены клонировать классический Mini, выпускавшийся произведенные British Motor Corporation и ее преемниками в 1961-1971 и 1990-2000 годах.

Собственный электромобиль с внешностью британского сити-кара запатентовал Beijing Astech Technology. Фото из патентной заявки шанхайского стартапа опубликовало издание CarNewsChina.

У электромобиля характерная круглая ретро-оптика, дверные ручки и антенна на лобовом стеклом. Также безымянному электрокару достались стильные хромированные бамперы, покрытые хромом дворники и ножки боковых зеркал заднего вида. Дополняют олдскульный образ легкосплавные колесные диски, перенесенные из 60-х годов прошлого века.

Судя по снимкам, новая китайская версия сохранила все пропорции оригинала, хотя и кажется немного крупнее. При этом кузов получился более гладким и это, по сути, единственное заметное отличие. Даже электродвигатель установлен впереди, как у оригинального автомобиля. Зарядный порт прячется под традиционной крышкой топливного бака на левом заднем крыле. Еще один «привет» из 60-х — маленькие огоньки по обе стороны от зоны крепления номерного знака.

Появится ли у китайского Mini товарная версия, покажет время. Интересно, как на это отреагируют в концерне BMW, которому сейчас принадлежит Mini.