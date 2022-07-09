В Китае построят электрический кроссовер с чертами болида «Формулы-1»

Официальная премьера Shenlan C673 ожидается в сентябре 2022 года на автосалоне в китайском Чэнду

Новый китайский премиальный бренд NEV Shenlan, созданный в начале 2022 года компаниями Changan Automobile, CATL и Huawei, анонсировал второю модель — кроссовер Shenlan C673. Судя по патентным изображениям, опубликованным CarNewsChina, новинка будет отличаться современным спортивным дизайном.

У кроссовера острый «нос» с полностью закрытой передней панелью, узкой оптикой и массивными воздухозаборниками. Также кроссовера достался рельефный капот, боковые зеркала заднего вида с повторителями поворотов и выдвижные дверные ручки. Самым заметным элементом кормы стал стоп-сигнал над стеклом багажной двери в стилистике болидов F1. А дополняют спортивный облик оригинальные колесные диски.

В семейной линейке Changan Automobile суббренду Shenlan отведено место между Avatr и базовым Changan. В мае этого года дебютировал «первенец» новой марки — заднеприводный седан SL03. На рынке он будет доступен с полностью электрической, гибридной и водородной силовыми установками.

Пока объявлена предпродажа на электрическую модификацию седана мощностью 258 л.с. (320 Нм) и запасом хода 515 км. Заявленное потребление энергии — 12,3 кВтч на 100 км. Позже обещают младшую версию мощностью 218 л.с.

По некоторым данным, Shenlan C673 построен на той же платформе, что и седан SL03. Не исключено, что и силовые установки автомобили разделят на двоих. Больше информации о кроссовере появится во время официальной премьеры. Предварительно, она состоится в начале осени на автосалоне в Чэнду, Китай.