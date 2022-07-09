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Рус Укр
Автоцентр Новости Электрический лифтбек BMW i4 не смог получить пять звезд в краш-тестах Euro NCAP

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    Электрический лифтбек BMW i4 не смог получить пять звезд в краш-тестах Euro NCAP
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