Электрический лифтбек BMW i4 не смог получить пять звезд в краш-тестах Euro NCAP

Остальные пять участников новой серии испытаний показали себя на «отлично»

Европейская независимая организация Euro NCAP опубликовала результаты новой серии краш-тестов с участием шести новых моделей BMW, Kia, Toyota, Alfa Romeo и Mercedes-Benz. Большинство из них получили по пять звезд за безопасность.

В числе «отличников» новый Kia Sportage. Безопасность взрослых пассажиров европейские эксперты оценили на 87%, детей до 10 лет — на 86%, пешеходов — на 66%. Что касается систем активной безопасности, то их работа оценена на 72%. Основным фактором снижения оценки стал высокий риск травмирования грудной клетки водителя при фронтальном столкновении. Пассажиры второго ряда рискуют получить травмы шеи при наезде сзади.

Кроссовер Alfa Romeo Tonale обеспечивает защиту взрослых пассажиров на 83%, детей — на 85%, пешеходов — на 67%. По мнению экспертов, системы активной безопасности автомобиля справляются на 85%. На оценке кроссовера сказался высокий риск травмы шеи у взрослого пассажира второго ряда. Общая оценка кроссовера — пять звезд.

Еще один отличник — минивен Mercedes-Benz T-Class. Интересно, что он оказался безопаснее кроссоверов. Безопасность взрослых пассажиров автомобиль обеспечивает на 91%, детей — на 93%, пешеходов — на 69%. Работу электронных «ассистентов» эксперты оценили на 90%. В частности, отмечается риск травмирования пешеходов о капот и боковые стойки. Водитель и пассажиры рискуют получить незначительные травмы при всех видах столкновений.

Пять звезд за безопасность также получил электрический хэтчбек Cupra Born. Остальные два участника тестов — кросс-хэтчбек Toyota Aygo X и электрический лифтбек BMW i4 — смогли получить по четыре звезды.

Так системы активной безопасности баварского электромобиля сработали только на 64%. Как отметили в Euro NCAP, для автомобиля такого класса это очень низкая оценка. Защита взрослых пассажиров и детей до 10 лет — на 87%, пешеходов — на 71%.