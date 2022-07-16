Новинка В Китае стартовали продажи электрокроссовера за 10 тысяч долларов

«Бюджетный» электромобиль Nano Box вывела на рынок автомобильная корпорация Dongfeng Motor

17 июля в Китае стартуют продажи нового бюджетного электромобиля Dongfeng EV New Energy Nano BOX. Предварительные заказы на новинку стоимостью от 9 770 до 10 655 долларов компания начала принимать 1 июня. Завершится бронирование 16 июля.

Всем, кто успеет заказать электромобиль в этот период, обещан рад привилегий. В частности, 200 баллов за бронирование и 9 799 баллов за получение автомобиля в течение 60 дней после старта продаж, то есть после 17 июля.

Nano BOX позиционируется как полностью электрический компактный кроссовер. Внешне он выглядит довольно симпатичным. У кроссовера стильная передняя часть кузова с узкой двухэтажной оптикой и массивными воздухозаборниками с широкой пластиковой окантовкой. На боковинах выделяются черные пластиковые накладки на колесных арках.

При колесной базе 2423 мм электромобиль достигает 3732 мм в длину, 1579 мм в ширину и 1511 мм в высоту. В кузовной палитре четыре оттенка: черный кофе, белый, зеленый лотос и вишневый.

Мятно-зеленый салон электромобиля укомплектован двумя дисплеями: 7,0-дюймовой панелью приборов и 10,0-дюймовым «парящим» экраном мультимедийной системы. Несмотря на то, что управление всеми функциями выведено на экран «мультимедиа», отказываться от физических рукояток отказываться не стали. В том числе вручную настраивается и климатическая система.

Информации о силовой установке Nano BOX нет. Официально известно только запас хода — 331 км в китайском измерительном цикле CLTC. От скоростного зарядного терминала аккумулятор кроссовера пополняется от 30 до 80% всего за 30 минут.