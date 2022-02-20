В краш-тесте разбили редкий гиперкар за 2,2 миллиона долларов (видео)

Автомобиль ударили о столб на скорости 35 км/ч

Хорватский разработчик и производитель электрических автомобилей и аккумуляторных систем Rimac Automobili завершил финальные испытания своей новой модели — гиперкара Nevera. По результатам этих тестов хорваты рассчитывают получить сертификаты, необходимые для вывода модели на рынки европейских стран и США. Как проходили одни из самых дорогих краш-тестов (стоимость Nevera — $2,26 млн) показал автор YouTube-канала Мэт Уотсон.

В ролике виден непосредственно сам удар боковой части кузова Nevera о столб и его последствия. Как отмечают специалисты, от удара пострадала дверь гиперкара, боковое стекло треснуло, но осталось на месте. Так же сработали боковые подушки безопасности, защитившие переднего пассажира, роль которого исполнял манекен.

Специалисты объясняют надежность автомобиля особым монококом, выполненным из углеродного волокна. Жесткость кузова на кручение составляет рекордные 70 000 Нм/градус. Для сравнения, у среднестатистического спорткара эта цифра будет в половину меньше.

Начиная с 2019 года, инженеры Rimac провели около 45 краш-тестов, в которых разбили не один автомобиль. Сам Rimac Nevera представили годом ранее, в 2018.

Гиперкар приводят в движение две пары электромоторов, суммарной мощностью 1914 л.с. Моторы работают в паре с одноступенчатой коробкой передач. От 0 до 100 км/ч Nevera ускоряется меньше чем за 2 секунды. Максимальная скорость — 415 км/ч.

Все четыре электромотора питают литий-ионные батареи емкостью 120 кВтч. Их полного заряда достаточно для преодоления 550 км пути.