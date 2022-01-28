В линейке Fiat появится собственный Opel Mokka – первые фото новинки

Для новинки могут возродить имя Uno

Фотошпионам удалось сделать серию снимков неизвестной новинки, во время прохождения ею дорожных тестов. Кузов автомобиля покрыт плотным камуфляжем и на нем нет даже намека на производителя. При детальном рассмотрении можно отметить сходство этого прототипа с новым Opel Mokka. Как говорилось ранее, аналогичная модель должна появится в линейке Fiat.

Дело в том, что в последние годы Fiat существенно утратил свои позиции на европейском рынке. Для того, чтобы компании вновь стать конкурентоспособной руководство концерна Stellantis приняло решение о расширении ее модельного ряда за счет нового кроссовера. Вероятно, базой для этой новинки стал Опель Мокка. У прототипа аналогичная стилистика исполнения, такая же высокая поясная линия, изгиб задней стойки и оптика.

Наверняка, в основу нового кроссовера ляжет платформа CMP, на которой также базируются DS3 Crossback, Peugeot 2008 и, конечно же, Opel Mokka. Моторную гамму он, вероятно, также разделит с соплатформенными моделями. Инсайдеры предположили, что для новинки могут возродить имя Uno, под которым выпускались компактные хэтчбеки в период с 1983 по 1995 годы.