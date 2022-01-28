На аукцион выставили 22-летнее купе Acura Integra Type R – ставка уже превысила $100 000

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Компактное купе Acura Integra Type R выпускалось в период с 1997 по 2000 год. Уникальный экстерьер модели позволил ей в короткие сроки стать культовой и привлекательной для коллекционеров. Поэтому найти экземпляр в отличном состоянии и со скромным ценником практически невозможно. Ярким тому примером является лот, выставленный на аукцион Bring-a-Trailer.

Представленная Acura Integra Type R была выпущена в 2000 году. Ее пробег составляет 10 700 км (6649 мили). К тому же автомобиль находится в идеальном, практически заводском состоянии. Кузов купе окрашен в ярко-желтый цвет, а салон отделан темно-серой тканью с фирменной красной прострочкой, на которой нет ни малейших следов износа. Также стоит отметить наличие оригинальных колесных дисков и шин Bridgestone Potenza.

Под капотом установлен Integra Type R установлен 1,8-литровый двигатель B18 VTEC мощностью 198 л.с., который сопряжен с пятиступенчатой механической коробкой передач. Разгон с места до «сотни» занимает 6,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 233 км/ч. До конца торгов осталось немного больше суток, а ставка уже достигла уровня в 111 111 долларов. И, судя по активности, это не предел.

Да, в последнее время стоимость таких автомобилей выросла в разы. Однако конкретно эта «капсула времени» может установить рекорд, так как энтузиасты всерьез взялись за нее.