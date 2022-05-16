Новинка В линейке Volkswagen появится новый полноразмерный кроссовер, но не электрический

Официальная премьера Volkswagen Tavendor ожидается до конца 2022 года

Министерство промышленности Китая стало источником утечки информации о новой модели Volkswagen — полноразмерном кроссовере Tavendor. Фото и некоторая информация о новинке появилась в базе министерства.

В основе модели лежит модульная MQB с поперечным расположением двигателя. У Volkswagen Tavendor — это 2,0-литровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 186 л.с. Данных о коробке передач нет.

Габаритная длина кроссовер составляет 4936 мм, ширина — 2015 мм, высота — 1756 мм. Размер колесной базы — 2980 мм. По расстоянию между осями Tavendor сравним с Talagon, вышедшим на рынок в 2021 году.

Судя по фото, кузов у нового кроссовера оригинальный с ярко выраженным капотом и изящным хромированным декором. В частности, тонкими хромированными полосами украшены передние крылья и воздухозаборники. Хромом покрыты рейлинги на крыше, декоративные дуги над боковым остеклением и окантовка патрубков выхлопной системы.

Производство Volkswagen Tavendor наладят на заводе совместного предприятия FAW-Volkswagen, где собирают Talagon. На рынке новый кроссовер предложат исключительно в пятиместной конфигурации.