В Португалии стартовал выпуск грузовика FUSO Canter следующего поколения

На португальском заводе Tramagal, что в 150 км от Лиссабона, 2 декабря стартовало производство малотоннажных грузовиков FUSO Canter следующего поколения.

Внешне машины легко отличить по переработанной носовой части – с продольным молдингом FUSO Black Belt (фирменный «Черный пояс»), а также видоизмененным фарам, которые по заказу могут быть светодиодными. Автомобиль получил модернизированную систему выпуска, а его турбодизельные двигатели соответствуют последним европейским нормам Евро 6 Step E. Более подробно о модификациях, а также об инновационных системах помощи для водителя мы уже рассказывали в августе, когда модель официально вышла на европейский рынок.

Для производства Сanter на заводе в Португалии большинство комплектующих используется от европейских поставщиков – 90 фирм. Это детали двигателя, мосты, пружины, тормоза, шины, фары, сиденья, а также приборная панель. Из Японии поставляются некоторые элементы отделки салона, рама, руль, системы отопления и кондиционирования, а также инновационная автоматизированная коробка передач Duonic с двумя сцеплениями. Помимо машины с дизельным двигателем на предприятии также выпускают и модель на электротяге – eCanter.

Отметим, что с 1980 года на заводе Tramagal изготовлено уже около 240 тыс. грузовиков FUSO. В соответствие с планом декарбонизации европейских предприятий Daimler Truck в 2022 году португальский завод станет СО2-безвредным.