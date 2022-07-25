В продажу поступил самый большой кроссовер Audi (фото)

Audi Q6 является самым большим кроссовером в линейке компании. Несмотря на схожесть в названии, с электромобилем Q6 e-tron он не имеет ничего общего. Автомобиль построен на платформе MQB и будет доступен только на рынке Китае. Компания уже открыла предзаказ на новинку.

Кроссовер выполнен в традиционном для этого сегмента стиле и получил типичные элементы марки Audi. Среди них решетка радиатора Singleframe, светодиодные фары, соединенные между собой тонкой полосой, бампер с крупным воздухозаборником и 21-дюймовые колеса черного цвета. Он достигает в длину 5099 мм при колесной базе 2980 мм. Ширина и высота – 2014 и 1784 мм соответственно.

Автомобиль будет предложен в шести и семиместной конфигурации. Сиденья имеют функцию вентиляции, массажа и подогрева. В оснащение вошла 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном. Для климат-контроля предусмотрен отдельный дисплей на 8,6 дюйма. Также имеется аудиосистема Bang & Olufsen с 14 динамиками, выдвижные подстаканники, держатель для телефона и солнцезащитные шторки для задних пассажиров.

Audi Q6 доступен в нескольких версиях. 45TFSI будет поставляться с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 262 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Более мощный 50TFSI оснащен 2,5-литровым шестицилиндровым мотором с отдачей 295 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. Оба агрегата работают в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом quattro. Стоимость новинки варьируется от 74 до 96 тысяч долларов.