Первый пошел: новейший кроссовер Toyota bZ4X разбили в ДТП

Прошло всего несколько месяцев, как инновационный кроссовер Toyota bZ4X поступил в продажу. Первая партия автомобилей разошлась очень быстро, а один из них и вовсе успел побывать в аварии.

Причины ДТП неизвестны, а вот его последствия очевидны. У машины сильно повреждена передняя часть, моторный отсек и капот. Также пострадали крылья и боковые зеркала. Страховая компания списала Toyota bZ4X и выставила на аукцион Copart, который пользуется популярностью среди украинцев.

Помимо кузова, также пострадал и привод, о чем свидетельствует ошибка на приборной панели. Несмотря на довольно сильный удар, детали интерьера не пострадали. Впрочем, это не удивительно, ведь кроссовер считается одним из самых безопасных и получил пять звезд от NCAP.

Согласно листинга, этот Toyota bZ4X проехал всего 1363 мили (2194 км). Его владелец успел только шесть раз его зарядить. Розничная стоимость электромобиля составляет 55 030 долларов. Сколько удастся выручить за него на аукционе – покажет время.