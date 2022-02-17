В семействе Toyota Crown появится кроссовер

Новинка будет переднеприводным четырехдверным купе

Toyota вовсю готовится к презентации следующего поколения Crown. На этот раз марка не ограничится только выпуском седана, в линейке появится и кросс-купе.

У модели богатая история длинною в более чем в 65 лет. Первое поколение Краун встало на конвейер в 1955 году. Отметим, что все автомобили серии основаны на заднеприводных платформах с продольным расположением двигателя, нынешняя генерация станет последней. Toyota Crown следующего поколения получит поперечную компоновку мотора и передний привод. Полный привод будет доступен только за доплату.

По некоторым данным, в новинку построят на базе платформы TNGA GA-K. Она уже используется в Toyota Camry и Lexus ES. В движение автомобиль будет приводить гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового мотора.

На рынке новый Toyota Crown предложат в кузове седан и кросс-купе. На данный момент информации о седане нет, зато известно, что кроссоверной версии увеличат дорожный просвет. Она получит иные бамперы и контрастную окантовку по низу кузова.

Презентация новинок — Crown и Crown Cross — ожидается до конца 2022 года. На родном рынке марки старт продаж намечен на осень 2023 года. Цены еще не объявлены.