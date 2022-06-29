В сеть слили фотографии китайского «Гелендвагена»

На рынке новый внедорожник Great Wall появится в 2023 году

Китайский концерн Great Wall вывел на дорожные тесты прототип нового внедорожника Tank 700. Шпионские фото закамуфлированной новинки опубликовали местные СМИ.

Одноименный концепт-кар компания показала на прошлогоднем автосалоне в Шанхае. Новинке достался традиционный для представителей этого сегмента угловатый двухобъемный кузов с пластиковым обвесом по периметру.

Также на фото видны выступающие «квадратные» колесные арки, узкая решетка радиатора с горизонтальными ламелями и стилизованный под нее передний бампер. На корме — распашная дверь багажного отделения. Судя по всему, оптика у прототипа временная. У серийного автомобиля она будет другой.

По некоторым данным, Tank 700 укомплектую 3,0-литровым бензиновым турбированным мотором Great Wall мощностью 354 л.с. с максимальным крутящим моментом 500 Нм. В пару ему положена девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Также ожидается гибридная модификация мощностью 517 л.с.

Больше информации об очередном внедорожнике бренда появится во время официальной премьеры. Дата дебюта пока не озвучена, но на рынке Tank 700 ожидается в 2023 году.