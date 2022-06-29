Ввоз «‎евроблях» разрешили через все пункты во Львовской области

Остались последние дни, когда украинцы могут ввезти в страну автомобили на иностранной регистрации на льготных условиях. Уже с 1 июля растаможка «‎евроблях» станет платной. На границах собрались огромные очереди, что было вполне ожидаемо. Они достигает 30-40 км.

Для того, чтобы сократить время ожидания в очередях, Львовская таможня открыла на въезд «‎евроблях» все пункты. Также, по данным пресс-службы ведомства, было увеличено число сотрудников и время работы КПП. Все это сделано для того, чтобы своим правом на беспошлинную растаможку смогли воспользоваться большее количество украинцев.

На Львовской таможне введен следующий формат работы: